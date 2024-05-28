Пьяный житель Междуреченска упал на улице с пакетом оружия в руках

Жителю Междуреченска, который находился в нетрезвом состоянии, понадобилась помощь бригады скорой помощи. Медики обнаружили у него пакет, в котором лежало оружие. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, сообщает sibdepo.ru .

Материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения вердикта. Инцидент произошел в марте. 43-летний мужчина употреблял алкоголь. Между ним и супругой на этой почве возник конфликт. Женщина разозлилась и вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Мужчина знал, что в квартире хранится оружие его умершего отца. Он решил перенести его в гараж, чтобы полицейские не нашли его. По дороге ему стало плохо.

«Положив в пакет карабин и разобранное ружье 12 калибра, горожанин вышел из квартиры, но по дороге ему стало плохо, и он упал без сознания», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

Жена нашла мужа в бессознательном состоянии на улице и вызвала скорую. Медики стабилизировали его самочувствие, но обнаружив пакет с оружием, вызвали полицию. Во время обыска в квартире было найдено 13 патронов к карабину. Оружие изъяли. Уголовное дело открыто в связи с незаконным хранением и перемещением огнестрельного оружия и боеприпасов.

Максимальный срок наказания может составить восемь лет лишения свободы.

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