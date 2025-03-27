В МИД Италии поддержали решение Ariston вернуться на российский рынок

МИД Италии одобрил решение вернуть Ariston контроль над российской «дочкой», сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление МИД страны.

История с возвращением компании Ariston продолжает развиваться. Сначала президент РФ Владимир Путин своим распоряжением исключил российскую дочернюю компанию Ariston из списка предприятий, которые контролируются «Газпромом».

Затем последовала положительная реакция со стороны руководства итальянской компании по производству водонагревателей и отопительного оборудования. Исполнительный председатель Ariston заявил о возможности возвращения в Россию. Сотрудничество не будет нарушать принятые санкции, уточнили в компании. В МИД Италии не выразили недовольств по данному поводу.

«Министерство иностранных дел положительно оценивает решение Российской Федерации вернуть компании Ariston управление производственным предприятием, расположенным в Ленинградской области», — указано в сообщении МИД Италии.

Ранее сообщалось, что известные иностранные бренды терпят убытки из-за закрытия магазинов в РФ.