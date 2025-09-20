В Москве обрушилась школа: двое погибших и один человек под завалами

Во время реконструкции нежилого здания, расположенного в Москве на ул. Знаменская, частично обрушилась конструкция, сообщил официальный телеграм-канал столичной прокуратуры.

По информации ведомства, в результате обрушения пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, деятельность которых контролируют представители прокуратуры.

В экстренных службах РИА Новости сообщили, что обрушение произошло в здании столичной школы, где строители выполняли ремонтные работы. Согласно информации собеседника агентства, два человека погибли. В оперативных службах ТАСС рассказали, что еще один пострадавший в настоящее время находится под завалами.

По информации ТАСС, на время реконструкции школьники не посещали учебное учреждение, поэтому никто из учащихся не пострадал. Обрушение затронуло четыре этажа здания.

Ранее сообщалось, что мигрант погиб на стройке в Москве из-за несчастного случая.