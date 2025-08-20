В Уфе еще одну усадьбу лишили охранного статуса

Объект культурного наследия «Дом Ерофеевых» в Уфе исключен из перечня объектов культурного наследия, сообщил mkset.ru со ссылкой на пресс-службу управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкортостана.

По информации издания, в городе ранее уже исключили из перечня объектов культурного наследия усадьбу Разумовых и магазин Шангареевых. Основанием для принятия данного решения стал федеральный закон и нормы регионального законодательства. Собственников зданий информируют об изменении их статуса. На основании принятого решения необходимые данные вносят в различные реестры.

По данным издания, дом Ерофеевых построили в конце XIX века. Одноэтажное здание с резными наличниками, по мнению экспертов, сохранилось практически в неизмененном виде. Дом прославился историей, связанной с поколениями семьи Ерофеевых. Однако они не были выдающимися историческими личностями.

