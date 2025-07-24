В Новой Москве выставили на торги усадьбу Абрикосова

В Новой Москве выставлена на продажу усадьба, некогда принадлежавшая Владимиру Абрикосову, сыну «шоколадного короля» Алексея Абрикосова, основателя знаменитой фабрики «Абрикосов и сыновья», впоследствии преобразованной в концерн «Бабаевский». Такую информацию сообщил Департамент городского имущества Москвы.

Речь идет о двух строениях, общая площадь которых превышает 550 кв. м. Эти здания, признанные объектами культурного наследия, являются частью усадебного комплекса Изварино, расположенного на левом берегу реки Ликовы во Внуковском поселении.

На протяжении своей истории усадьба сменила несколько владельцев. Одним из наиболее известных был Владимир Абрикосов, сын создателя кондитерской империи «Абрикосов и сыновья» (сегодня — «Бабаевский»). До революционных событий в усадьбе размещался детский дом, получивший название «Молодая гвардия», которое впоследствии распространилось на весь поселок.

На аукцион выставлены главный дом площадью 370 квадратных метров и двухэтажный флигель, занимающий 185 кв. м. Победитель торгов станет собственником этих двух зданий, а земельный участок площадью 18 соток будет передан ему в аренду. Стартовая цена лота установлена на уровне 22,1 млн руб. Проведение аукциона запланировано на начало сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за неделю выставили на торги 121 объект.