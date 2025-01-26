Захарова отреагировала на угрозы Туска в адрес премьера Венгрии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана — это западная демократия.

«Туск пригрозил Орбану последствиями, если тот наложит вето на продление санкций против России. А потому что такая западная демократия», — написала официальный представитель МИД РФ Захарова.

Санкции против России заканчиваются 31 января. Среди лидеров стран ЕС активно происходит дискуссия. Одни выступают за продление ограничений, введенных ранее против компаний и физических лиц. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против санкций. Политик аргументировал свою позицию. По его словам, общий ущерб страны от санкций против РФ составил более 18 млрд евро.

Кроме того, Венгрия столкнулась с проблемой поставок газа с территории России из-за запрета Украины разрешать его транзит. Премьер-министр страны считает подобное решение президента Владимира Зеленского нецелесообразным. Он так же напомнил об атаках на «Турецкий поток» и об угрозе транзиту нефти. Политик согласен поддержать санкции при условии, если Киев прекратить препятствовать поставкам газа.

Ранее сообщалось, что Захарова сообщила о частичном возобновлении работы РФ в Арктическом совете.