Россия частично возобновила свою деятельность в Арктическом совете, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в середине 2024 года при норвежском председательстве прошли видеоконференции всех шести рабочих групп совета, посвященных вопросам устойчивого развития, изменениям климата, защите экологии и реагированию на чрезвычайные ситуации.

Захарова добавила, что в этих заседаниях участвовали представители профильных российских ведомств и организаций. Представитель МИД выразила надежду на то, что возобновление работы Арктического совета будет происходить с учетом интересов всех стран региона.

Кроме того, дипломат акцентировала внимание на том, что Москва всегда поддерживала сотрудничество в Арктике для обеспечения мира и стабильности, устойчивого развития, защиты прав коренного населения и охраны чувствительной окружающей среды.

Арктический совет — это межправительственный форум, основанный в 1996 году, который способствует сотрудничеству в области охраны окружающей среды. В его состав входят Россия, Дания (с учетом Гренландии и Фарерских островов), Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.

Ранее Захарова заявляла, что западные страны на Украине вновь занялись своим увлечением, касающимся «черной трансплантологии».