Российский актер Филипп Яловега, известный по эпизодическим ролям в сериалах «Доктор Живаго» и «Столыпин… Невыученные уроки», погиб в зоне боевых действий в июне 2026 года. Ему был 51 год. Похороны прошли в Саратове со всеми воинскими почестями, пишет The Voice.

Яловега родился 21 июня 1974 года в Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Он окончил театральный факультет Саратовской консерватории имени Собинова и с 1997 года служил в Костромском драматическом театре имени Островского. У актера осталось двое детей от двух браков.

Биография Яловеги трагична и противоречива. В марте 2008 года он совершил убийство двух девушек в Костроме. Суд приговорил его к 16 годам и одному месяцу колонии строгого режима. Позже наказание смягчили до 15 лет 9 месяцев и 10 дней.

В колонии Яловега основал театральную студию и даже женился на журналистке. После освобождения он подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции (СВО), где и погиб.

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