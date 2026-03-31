«Действовал под влиянием "Зеро"»: пасынок Стаса Намина получил 18 лет колонии за убийство бабушки

Суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве, потрясшем деревню Крюково осенью 2023 года. Роман Ткаченко, пасынок рок-музыканта Стаса Намина, признан виновным в гибели 85-летней женщины и 30-летнего мужчины. Ближайшие 18 лет он проведет в колонии строгого режима, сообщает «Газета.Ru».

Жертвами Ткаченко стали его бабушка и знакомый. Прокуратура требовала для него 20 лет колонии строгого режима. Суд назначил наказание чуть мягче — 18 лет.

Сам подсудимый признал вину и раскаялся, но объяснил свои поступки необычным образом: по его словам, в момент преступления он действовал под влиянием внутреннего голоса по имени «Зеро».

Впрочем, прокуратура настаивала, что Ткаченко осознавал свои действия — он специально сходил за молотком.

Отношения в семье тоже стали частью судебного разбирательства. Стас Намин публично открестился от пасынка, назвав его «отморозком».

Мать Ткаченко объяснила его поступки хрупкой психикой. Сам осужденный утверждал, что был близок с бабушкой, но в день убийства она его оскорбила.

На оглашение приговора пришла только мать Романа. Она была возмущена вниманием журналистов.

