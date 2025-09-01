Нейросети научились создавать непристойный контент со звездами
Baza: ИИ-боты скопировали знаменитостей без их разрешения
ИИ-боты компании Meta* создают образы знаменитостей без их согласия. Об этом сообщил телеграм-канал Baza, ссылаясь на источник в зарубежных СМИ.
Чат-боты, использующие имена и лица таких звезд, как Тейлор Свифт и Скарлетт Йоханссон, могут вести романтические беседы и отправлять откровенные изображения. В компании было разработано множество таких ботов, которые представлялись как реальные артисты. По словам одного из сотрудников Meta*, как минимум три из них, в том числе две пародийные версии Тейлор Свифт, были созданы для исследований, однако затем стали доступны широкой аудитории. В итоге пользователи взаимодействовали с ними уже более чем 10 млн раз.
Один из ботов и вовсе использовал фотографию 16-летнего актера для генерации непристойного контента. Правила Meta* запрещают создание цифровых копий знаменитостей, допускаются лишь пародийные персонажи. Представитель компании подтвердил нарушение внутреннего регламента и сообщил, что около 12 таких ботов уже были удалены.
* Компания Meta признана экстремистской в России и запрещена
