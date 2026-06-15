«Спала три часа и считаю это успехом»: Ольга Бузова рассказала о самочувствии после операции

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова спустя несколько дней после операции рассказала о самочувствии, передает Super. В своем телеграм-канале она призналась, что до сих пор неизвестно, как долго ей придется восстанавливаться. Рана оказалась слишком глубокой. Но в детали артистка предпочла не вдаваться, чтобы не пугать родных и поклонников.

Напомним, что несколько дней назад Бузова попала в больницу после того, как получила «бытовую травму». По признанию певицы, сейчас она испытывает проблемы со сном. Но, к счастью, ей удалось поспать чуть больше трех часов, и это, считает Ольга, является настоящим успехом.

«Сегодня поспала чуть больше трех часов, уже успех. Я до сих пор в больнице. О выписке не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться», — поделилась певица.

Бузова призналась, что ей непросто принять неопределенность. У нее было расписано целое лето, но теперь рабочие проекты придется поставить на паузу.

Ранее певица Ольга Бузова в нецензурной форме раскритиковала итоги премии «ТЭФИ-2026».