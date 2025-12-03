FIS назвала сроки рассмотрения заявок российских спортсменов на получение нейтрального статуса

Организация пообещала максимально оперативно рассмотреть заявки россиян, в крайнем случае, это может занять до 30 дней. Один из сильнейших российских лыжников Савелий Коростелев выразил надежду, что сможет принять участие в этапе Кубка мира уже на следующей неделе — в швейцарском Давосе. Понятно, чем быстрее россияне получат нейтральный статус, тем больше шансов у них будет отобраться на Олимпиаду.

FIS предупредила, что не несет ответственности за пропуск спортсменами соревнований в период рассмотрения заявки, а также за отказ в получении виз спортсменами, которые получат нейтральный статус.

МОК в качестве условия предоставления нейтрального статуса россиянам выставляет отсутствие причастности спортсменов к армии или иным силовым структурам. Тренер сборной России Юрий Бородавко отметил, что более 90% членов национальной команды так или иначе связь с такими структурами имеют.