Тренер Большунова высказался о шансах российских лыжников получить нейтральный статус

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, в группе у которого тренируется трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, высказался в разговоре с «СЭ» о шансах знаменитого гонщика получить нейтральный статус.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) признал несправедливым решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов. Россияне смогут участвовать в международных соревнованиях после того, как FIS утвердит список допущенных спортсменов. Получить нейтральный статус могут те атлеты, которые подходят под определенные требования МОК — в частности, они не должны иметь отношения к российской армии или другим силовым структурам РФ.

«У нас больше 90 процентов всех спортсменов как раз находятся в этих структурах. Поэтому у нас не один Большунов, а больше 90 процентов всех членов сборной России находятся в военизированных структурах. Будет определенная комиссия и в FIS, и в МОК, которая будет окончательно определять допуск, возможное участие спортсменов в международных стартах», — пояснил Бородавко.

Ранее лыжник Савелий Коростелев рассказал, что надеется выступить на этапе Кубка мира уже на следующей неделе.