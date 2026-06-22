«Холост и стабилен»: чемпион UFC Гейджи раскрыл подробности личной жизни

«Я просто сижу дома и не связываюсь с женщинами. Я один. Холост и стабилен. Сейчас у меня нет отношений, я одинок. Я никогда не был женат. Я так и не встретил женщину, на которой захотел бы жениться. У меня также нет детей», — сказал Гейджи.