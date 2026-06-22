«Холост и стабилен»: чемпион UFC Гейджи раскрыл подробности личной жизни
Чемпион UFC Гейджи о личной жизни: «Сижу дома и не связываюсь с женщинами»
Новоиспеченный чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гейджи рассказал о своей личной жизни. 37-летний боец признался, что он одинок.
«Я просто сижу дома и не связываюсь с женщинами. Я один. Холост и стабилен. Сейчас у меня нет отношений, я одинок. Я никогда не был женат. Я так и не встретил женщину, на которой захотел бы жениться. У меня также нет детей», — сказал Гейджи.
Джастин Гейджи завоевал титул чемпиона 15 июня на турнире промоушена в Белом доме. Американец победил техническим нокаутом испанца грузинского происхождения Илию Топурию: соперник Гейджи не смог продолжить бой после четвертого раунда.
Российско-армянский боец Арман Царукян считает, что именно он должен стать следующим соперником Гейджи в титульном поединке, так как после поражения Топурии он переместился на первое место рейтинга в легком дивизионе.