Царукян пообещал задушить нового чемпиона UFC

Боец Арман Царукян, занимающие первое место в рейтинге UFC в легком весе, в интервью известному журналисту Ариэлю Хельвани высказался о возможном поединке с новым чемпионом дивизиона Джастином Гейджи.

37-летний Гейджи сенсационно побил Илию Топурию на турнире UFC в Белом доме и завоевал чемпионский пояс. Теперь Царукян считается одним из главных претендентов на титульный бой, хотя и Топурия уже потребовал от американца реванша.

«Ему не стоит завершать карьеру, потому что он выглядел очень хорошо. Он находится на своем пике. Он выглядит сильным, быстрым. Хорошее кардио, крепкий подбородок. Это словно новая версия Джастина Гейджи. Я выйду туда, переведу его в партер и задушу. Я не буду с ним биться в стойке», — рассказал Царукян.

Рекорд 29-летнего Царукяна в ММА — 25 побед и три поражения. В последний раз боец выходил в октагон в ноябре 2025 года, когда проиграл новозеландцу Дэну Хукеру.

Ранее российский боец Александр Шаблий назвал причины поражения Топурии в поединке с Гейджи.