Не стало народной артистки РФ Веры Алентовой

Народная артистка РФ Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского драматического театра им. А. С. Пушкина.

В четверг, 25 декабря, актриса приехала в Театр им. В. Маяковского, чтобы проститься со своим коллегой, актером Анатолием Лобоцким. Его не стало 20 декабря.

По информации источников, Алентова еще на входе в здание почувствовала себя неважно. Очевидцы сообщили, что актрису пошатывало. Спустя некоторое время состояние артистки ухудшилось. Медики, прибывшие на вызов, вынесли ее из театра на носилках. Артистка скончалась в больнице спустя несколько часов после госпитализации.

По данным СМИ, в последние месяцы жизни актриса страдала от обострения гипертонической болезни сердца, что, вероятно, и стало причиной резкого ухудшения состояния.

Алентова навсегда вошла в историю советского и российского кинематографа. Всенародную любовь и славу ей принесли роли в таких знаковых картинах, как «Москва слезам не верит», «Завтра была война» и «Ширли-мырли».

