Врачи борются за жизнь звезды «Рэкетира» и «13-й клинической»
Mash: госпитализированный актер Бисембин из «Рэкетира» в тяжелом состоянии
Фото: [Машина скорой помощи в Москве/Медиасток.рф]
Врачи ведут борьбу за жизнь известного казахстанского актера Мурата Бисембина, звезды криминальной драмы «Рэкетир». Как передает «Газета.ru» со ссылкой на Mash, 53-летнему артисту внезапно стало плохо дома.
Звезду кино госпитализировали с диагнозом «инсульт». Сейчас состояние Бисембина оценивается как тяжелое, и медики решают сложный вопрос о возможности и целесообразности его транспортировки для продолжения лечения в одну из клиник Германии.
Эта новая угроза здоровью наложилась на уже существующую серьезную проблему: с 2024 года актер проходит лечение от рака поджелудочной железы. Сочетание онкологического заболевания и острого нарушения мозгового кровообращения создает крайне сложную клиническую картину, требуя от врачей максимальной концентрации и скоординированных действий. Инсульт, случившийся на фоне основной болезни, резко ухудшил прогнозы и усложнил терапевтический процесс.
Мурат Бисембин хорошо известен зрителям по роли главы преступной группировки в казахстанской криминальной драме «Рэкетир» 2007 года. Также он снимался в таких проектах, как «Сказ о розовом зайце», «Районы», «Бизнесмены» и сериал «13 Клиническая». Его болезнь вызвала широкий резонанс в медиасреде Казахстана и России.
Ранее сообщалось, что умерла основательница телеканала РЕН ТВ Ирена Лесневская.