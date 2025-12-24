Врачи борются за жизнь звезды «Рэкетира» и «13-й клинической»

Врачи ведут борьбу за жизнь известного казахстанского актера Мурата Бисембина, звезды криминальной драмы «Рэкетир». Как передает «Газета.ru» со ссылкой на Mash, 53-летнему артисту внезапно стало плохо дома.

Звезду кино госпитализировали с диагнозом «инсульт». Сейчас состояние Бисембина оценивается как тяжелое, и медики решают сложный вопрос о возможности и целесообразности его транспортировки для продолжения лечения в одну из клиник Германии.

Эта новая угроза здоровью наложилась на уже существующую серьезную проблему: с 2024 года актер проходит лечение от рака поджелудочной железы. Сочетание онкологического заболевания и острого нарушения мозгового кровообращения создает крайне сложную клиническую картину, требуя от врачей максимальной концентрации и скоординированных действий. Инсульт, случившийся на фоне основной болезни, резко ухудшил прогнозы и усложнил терапевтический процесс.

Мурат Бисембин хорошо известен зрителям по роли главы преступной группировки в казахстанской криминальной драме «Рэкетир» 2007 года. Также он снимался в таких проектах, как «Сказ о розовом зайце», «Районы», «Бизнесмены» и сериал «13 Клиническая». Его болезнь вызвала широкий резонанс в медиасреде Казахстана и России.

