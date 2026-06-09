«Пока сверстники не испортили вкус»: зачем Лиза Арзамасова дает слушатть детям песни из фильма «Мама»?

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова рассказала о подходе к воспитанию. В интервью интернет-изданию «7Дней» она поделилась , что старается привить детям хороший вкус, пока на них не начали влиять сверстники.

Один из главных инструментов — музыка. Артистка рассказала, что Арзамасова показывает сыновьям песни, которые нравятся ей самой. Например, она включает композиции из фильма «Мама» с Людмилой Гурченко, считая их эталоном.

Ее старший сын, которому всего четыре года, уже делает успехи. Мальчик научился немного играть на фортепиано. Однако Лиза не собирается давить на ребенка. Если интерес к музыке угаснет, она не будет настаивать на продолжении занятий.

«Если он поймет, что ему хочется уйти в какую‑то другую сторону, то с радостью это приму и пойму», — отметила Арзамасова.

Еще одним важным событием в жизни семьи стало появление питомца. Лиза и ее муж — Илья Авербух, купили сыну щенка. Мальчик сам выбрал ему имя — Лаки. Теперь ребенок стал главным хозяином собаки.

Как отметила актриса, она это учит сына ответственности. Мальчик уже понимает, что питомца нужно кормить, выгуливать и заботиться о нем. Арзамасова признается, что наблюдать за этим трогательно и радостно.

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