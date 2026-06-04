Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала округлившийся живот

40-летняя звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович подтвердила свою беременность. Актриса опубликовала фотографии из Парижа, где она позирует с мужем в Лувре, сообщает Super. На снимках заметен округлившийся живот. Сама Мирослава не комментирует напрямую, но сомнений не остается — она ждет ребенка.

Фото: [ соцсети ]

Напомним, что недавно Карпович тайно вышла замуж. Ее избранником, как оказалось, стал 29-летний бизнесмен Евгений Рагулин, который младше актрисы на 11 лет. Он родился в Молдавии, но живет в Тюмени, где занимается бизнесом.

Известно, что Евгений является владельцем компании «Агломерат-Тюмень», которая специализируется на оптовой торговле лакокрасочной продукцией.

Свадьбу Мирослава сыграла в скромном платье, которое, по слухам, стоило всего 30 тысяч рублей. Сейчас супруги наслаждаются медовым месяцем во Франции. После Парижа они планируют отправиться на морской курорт.

Ранее сообщалось, что звезда «Молодежки» Анна Михайловская стала мамой во второй раз.