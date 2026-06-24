Сигал снизил цену на роскошный особняк на Рублевке на 50 млн рублей

Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство и проживающий в Подмосковье с 2019 года, уже более полугода безуспешно пытается продать свой элитный особняк на Рублевке. Недвижимость была выставлена на продажу в начале 2026 года за 700 млн рублей, однако покупателей так и не нашлось.

Как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT, недавно Сигал снизил цену на 50 млн рублей — до 650 млн рублей. При этом представитель режиссера подтвердил, что при торге возможна дополнительная скидка еще в 50 млн рублей. Таким образом, конечная стоимость может составить 600 млн рублей.

Особняк находится в элитном коттеджном поселке «Конус» в селе Усово на Рублевке, примерно в 10 км от МКАД на участке площадью 15 соток. На территории расположены два дома — основной и гостевой.

Главный особняк — двухэтажное здание площадью около 500 кв метров, выполненное в стиле американской классики. Внутри — четыре спальни, семь санузлов, собственный кинотеатр, винная комната и отдельное помещение для хранения багажа. В гостевом доме оборудованы баня и сауна, а рядом с участком находятся частные пляжи.

Когда Сигал впервые объявил о продаже дома, он ограничился короткой фразой: «Время пришло». Это породило волну вопросов о том, не планирует ли актер покинуть Россию после семи лет жизни в Подмосковье. В ответ на это артист заверил, что его цель — улучшить условия жизни, а не уезжать из страны.

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