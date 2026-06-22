Стало известно, во сколько обходится содержание подмосковного замка Пугачевой

Народная артистка СССР Алла Пугачева решила продать свою пятикомнатную квартиру в элитном жилом комплексе «Филипповский» в центре Москве, так как семья остро нуждается в деньгах, сообщает KP.RU.

Отмечается, что весной объект площадью около 300 кв. метров выставили на продажу примерно за 391 млн рублей. Аналогичные квартиры в этом же комплексе сейчас стоят около 500 млн рублей.

Однако главная головная боль Примадонны и ее супруга Максима Галкина* — это знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь, отметил адвокат Тимур Матвеев. Шестиэтажный особняк во французском готическом стиле с горгульями, доспехами и вензелями не могут продать уже несколько лет. По словам юриста, причин, по которым дом никто не хочет покупать, несколько.

Первая — колоссальные расходы на содержание. Только зимой коммунальные платежи, отопление, охрана и поддержание жизнедеятельности огромного комплекса обходятся владельцам более чем в 700 тысяч рублей в месяц.

Поместье раскинулось на 16 земельных участках общей площадью 212 соток. На территории находятся сам замок площадью 1867 кв. метров, SPA-комплекс на 571 «квадрат» и хозблок.

Вторая проблема — расположение. Замок находится в неохраняемой деревне по соседству с обычными жителями. VIP-покупатели, готовые выложить крупную сумму, предпочитают закрытые элитные поселки с развитой инфраструктурой.

Третья — статус иноагента, который Галкин получил осенью 2022 года. С 1 марта 2025 года все доходы от продажи имущества иноагентов должны поступать на специальный рублевый счет, где они фактически замораживаются до снятия статуса. Продать дом по доверенности теоретически можно, но на практике это крайне затруднено.

Фото: [ соцсети ]

В 2026 году Галкин переоформил часть недвижимости на несовершеннолетних детей — они стали собственниками 1/6 доли. Однако это только усложнило ситуацию: сделки с недвижимостью несовершеннолетних требуют нотариального удостоверения и согласия органов опеки.

Дополнительные сложности создает и сам объект. До 2026 года замок даже не был зарегистрирован на кадастровой карте. Внутри хранится арестованный антиквариат — коллекция картин, книг и мебели, которую Галкин собирал более 10 лет и оценивал более чем в 2 млрд рублей. По мнению адвоката Матвеева, единственный жизнеспособный вариант для семьи — просто оставить поместье детям.

Ранее риелтор Юлия Юсова посоветовала Валерию Меладзе снизить цену на дом в Подмосковье.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.