Спорт для всей семьи: как прошла «Черноголовская лыжня — 2026»

В наукограде Черноголовка 15 февраля прошли традиционные соревнования «Черноголовская лыжня — 2026». Мероприятие, которое ежегодно привлекает спортсменов из разных городов России, в этот раз объединило около 600 участников — от начинающих юных лыжников до профессионалов.

Программа соревнований включала дистанции на 1, 2, 3, 5 и 10 км. Для самых маленьких спортсменов организовали отдельную трассу длиной 300 метров. Кроме индивидуальных забегов, среди трудовых коллективов Черноголовки провели эстафету 3 × 1000 м.

Особой частью праздника стал «Забег здоровья», приуроченный к 70‑летию ФИЦ ПХФ и МХ РАН. В нем участвовали сотрудники института, их семьи, друзья и любители лыжного спорта.

Организатор соревнований Владислав Чайковский подчеркнул, что «Черноголовскую лыжню» воспринимают прежде всего как семейный праздник: главное здесь — не рекорды, а возможность для всей семьи выйти на лыжню.

Первый заместитель главы городского округа Черноголовка Роман Шелобаев, который сам выступил на соревнованиях в составе команды администрации, отметил, что лыжи — один из самых популярных видов спорта в городе.

Все участники получили памятные медали, а для спортсменов и болельщиков организаторы приготовили солдатскую кашу и горячий чай.