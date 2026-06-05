Меган Маркл обвинили в лицемерии из-за публикации фото дочери

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл обвинили в лицемерии, сообщает Newsweek. Поводом стала публикация снимка ее дочери Лилибет в честь пятилетия девочки. Критики напомнили, что Меган открыто выступает за безопасность детей в Сети и против публикации их фотографий. При этом она сама делится кадрами наследников.

Представитель герцогини ответил на обвинения. Он объяснил, что Меган понимает разницу между «делиться моментами из жизни» и «подвергать детей публичному вниманию».

По его словам, скрывая лица наследников на большинстве фото, Меган демонстрирует принцип права детей на приватность, самостоятельность и защиту в цифровом мире.

Стоит отметить, что Меган часто делится семейными кадрами. В мае она опубликовала фото с принцем Арчи и принцем Гарри в честь семилетия сына. А позже разместила серию снимков с семейной поездки в Диснейленд, также приуроченную ко дню рождения Арчи.

Ранее Кейт Миддлтон рассказала, как ее дети помогли ей победить рак.