«Дом требует вложений»: риелтор объяснила, что отпугивает покупателей от подмосковного особняка Меладзе

Певице Валерий Меладзе, похоже, встрял с вопросом недвижимости: его особняк в Подмосковье уже некоторое время находится в продаже, а покупателя все нет. Исполнитель хитов «Салют, Вера» и «Красиво» продает недвижимость за 345 млн рублей.

В интервью NEWS.ru риелтор Юлия Юсова заявила, что для успешной сделки артисту следует сбросить цену на дом примерно на 50 млн рублей, так как особняк требует вложений, а конкуренты, как назло, предлагают особняки с более свежей отделкой и готовые к жизни.

«Зачем платить такую сумму за объект, в который нужно вкладывать дополнительные усилия? Также отмечу, что не каждый клиент потянет бюджет, превышающий 300 миллионов», — отметила Юсова.

Имя владельца, кстати, не панацея. В сегменте элитной недвижимости покупатели рациональны: им важнее состояние объекта, расположение и ликвидность. А не то, кто раньше там жил, отмечает эксперт.

История из того же поселка — наглядный пример. Одна женщина получила похожий дом в подарок и отказалась там жить из-за плохого ремонта.

Так что Меладзе, судя по всему, придется уступать или ждать своего покупателя, который, возможно, оценит не только квадратные метры, но и звездное прошлое стен. Но такие — редкость. Рынок диктует свои правила.

