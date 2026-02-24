Тактаров на личном опыте объяснил, какое влияние имеют в Мексике наркокартели

Бывший чемпион UFС Олег Тактаров рассказал «Советскому спорту» о личном опыте взаимодействия с мексиканскими наркокартелями. Он уверен, что ситуация в Мексике не позволит провести матчи чемпионата мира по футболу.

Спецслужбы в Мексике ликвидировали главу картеля Эль Менчо, после чего в стране начались массовые беспорядки, организованные боевиками. На какое-то время жизнь в Мехико оказалась фактически парализованной.

«Чемпионата мира в Мексике однозначно не будет. Считаю, изначально не надо было даже рассматривать такой вариант. Сейчас вот мы увидели, кто хозяин в этой стране», — заявил Тактаров.

Он рассказал, что раньше не верил в страшные истории с наркокартелями, пока в 2014 году не столкнулся с ними лично. Отель, где он проживал, находился под одним из картелей, и конфликтные ситуации с местными возникали регулярно.

«В один день достигло апогея. Отправил друзей в номер, даму домой и вызвал внимание на себя, пока они уходили. Я ведь не знал, что у них суперуспешный сезон был, Дубай обошли, они получили зарплаты, которые отметили тем, что сами и продавали. В итоге минут 40 я там выживал, могли просто увезти очень далеко, но, к счастью, прохожий позвонил в федеральную полицию», — рассказал Тактаров.

Чемпионат мира по футболу впервые должен пройти в трех странах — США, Мексике и Канаде. Турнир, в котором примут участие рекордные 48 команд, планируют провести с 11 июня по 19 июля.

Ранее в Белом доме посмеялись над Канадой после победы сборной США в финале олимпийского хоккейного турнира.