Белый дом потроллил Канаду после победы США в финале олимпийского хоккея

Пресс-служба Белого дома после победы сборной США в финале олимпийского турнира по хоккею опубликовала в соцсетях пост о превосходстве американской нации.

Сборная США обыграла в овертайме команду Канады (2:1) и впервые с 1980 года завоевала олимпийское золото.

Белый дом выложил изображение белоголового орлана, символа США, который затоптал канадскую казарку. Под изображением приведено высказывание бывшего канадского премьера Джастина Трюдо годичной давности: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру».

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости превратить Канаду в 51-й американский штат.

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняли участие в Олимпиаде впервые после Сочи, пропустив Игры в Пхенчхане и Пекине. В Италии собрались все сильнейшие хоккеисты мира, за исключением россиян. Сборная США смогла обыграть Канаду, несмотря на большое преимущество родоначальников хоккея по ходу игры.