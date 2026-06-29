Тюкавин прокомментировал слухи об уходе из «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал Sport24 слухи об интересе к нему со стороны других российских клубов.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» предложил «Динамо» за Тюкавина €30 млн. Бело-голубые взяли паузу на размышление.

Тюкавин заявил, что его переход — прерогатива клуба. Он поступит так, как считают нужным в «Динамо». На данный момент руководство столичного клуба не общалось с ним на тему трансфера в «Зенит».

При этом Тюкавин категорически отверг возможность перехода в «Спартак».

«Спартак» действительно обращался этим летом. Чуть-чуть с удивлением воспринял это. Просто дошла информация, что «Спартак» интересуется, ищет нападающих. Сказал агенту, что в «Спартак» моя дорога точно закрыта», — сказал Тюкавин.

В минувшем сезоне нападающий провел 31 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал шесть передач. В активе Тюкавина девять матчей за сборную России с двумя голами. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в €17 млн.