Тренер «Вашингтона» высказался о ситуации с новым контрактом Овечкина
Тренер «Вашингтона» Карбери о новом контракте Овечкина: «Никаких сроков нет»
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о ситуации с подписанием нового контракта с капитаном команды Александром Овечкиным.
40-летний россиянин, проведший 21 сезон за «Столичных», в настоящее время находится в отпуске в Турции. Сообщалось, что Овечкин примет окончательное решение по своей карьере после 7 июля, когда вернется в Россию.
«Он просто проводит время с семьей и пытается принять наилучшее для себя решение. И когда он примет решение, мы будем рядом. Но никаких сроков нет», — цитирует Карбери RMNB.
В «Вашингтоне» неоднократно утверждали, что примут любое решение Овечкина. Между тем, в межсезонье клуб уже предпринял сильные шаги для усиления состава, выменяв двух форвардов для топ-6 — Джордана Кайру из «Сент-Луиса» и Алекса Така из «Баффало».