Тренер «Вашингтона» высказался о ситуации с новым контрактом Овечкина

40-летний россиянин, проведший 21 сезон за «Столичных», в настоящее время находится в отпуске в Турции. Сообщалось, что Овечкин примет окончательное решение по своей карьере после 7 июля, когда вернется в Россию.

«Он просто проводит время с семьей и пытается принять наилучшее для себя решение. И когда он примет решение, мы будем рядом. Но никаких сроков нет», — цитирует Карбери RMNB.

В «Вашингтоне» неоднократно утверждали, что примут любое решение Овечкина. Между тем, в межсезонье клуб уже предпринял сильные шаги для усиления состава, выменяв двух форвардов для топ-6 — Джордана Кайру из «Сент-Луиса» и Алекса Така из «Баффало».