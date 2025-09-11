Умерла двукратная обладательница «Золотого глобуса», актриса Полли Холлидей

Умерла американская актриса Полли Холлидей, известная по фильмам «Гремлины», «Миссис Даутфайр» и «Ловушка для родителей», сообщил журнал People. О ее смерти стало известно 9 сентября. Актриса болела пневмонией.

Холлидей, родившаяся в 1937 году в Джаспере (Алабама), начала сниматься в 1970-х годах и за свою карьеру исполнила около полусотни ролей в кино и на телевидении. Особую известность ей принесли роли второго плана в таких проектах, как «Девушка моих кошмаров», «Удивительные истории» и «Рядовой Бенджамин».

Актриса четырежды номинировалась на премию «Эмми» и дважды удостаивалась «Золотого глобуса» за лучшую женскую роль второго плана в сериале «Элис».

Ее творческое наследие остается значимым вкладом в американскую киноиндустрию, а запоминающиеся образы продолжают радовать зрителей по всему миру.

Ранее стало известно о смерти советской и российской актрисы Агнессы Петерсон.