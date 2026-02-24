В ФИФА придумали, как бороться с задержками времени

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) предложит новые правила борьбы с задержками времени при выполнении аутов и свободных ударов, сообщает ESPN.

Идея состоит в том, чтобы дать возможность судьям начать обратный отсчет пяти секунд, если они заподозрят футболистов в преднамеренной затяжке времени. Если мяч в течение пяти секунд не будет введен из аута, его передадут другой команде. В случае с задержкой при выполнении свободного удара от ворот будет назначен угловой в пользу соперника.

Также IFAB предлагает ограничить 10 секундами время ухода футболиста с поля при замене.

Эти и другие возможные нововведения будут рассмотрены на ежегодном собрании совета 28 февраля. Ожидается, что новые правила могут быть применены уже на чемпионате мира, который стартует 11 июня. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде.

IFAB является организацией, которая регулирует правила игры в футбол. Четыре голоса в совете принадлежат Международной федерации футбола (ФИФА), еще четыре — родоначальникам футбола, федерациям Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Ранее экс-чемпион UFS Олег Тактаров заявил, что игры чемпионата мира в Мексике не могут быть проведены из-за нестабильной ситуации в стране.