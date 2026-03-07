В Люберцах впервые стартовал чемпионат по стрельбе из пневматического оружия

Утром 7 апреля Дворец спорта «Триумф» в Люберцах превратился в эпицентр напряжения и предельной концентрации. Здесь впервые открылся Чемпионат Московской области по стрельбе из пневматического оружия. На огневые рубежи вышли 120 спортсменов, представляющих восемь регионов России.

Атмосфера на площадке напоминает сложный механизм, где каждая деталь должна сработать безупречно. Участникам предстоит не просто поразить мишени, а сделать это быстро и точно в десяти различных упражнениях. В общей сложности каждый спортсмен должен поразить более 200 мишеней, и любая ошибка может стоить места в турнирной таблице.

Среди тех, кто намерен показать высокий результат, — 16-летний Александр Киселев из Нижнего Новгорода. В стрельбу он пришел в 11 лет и, как признается сам, с первого визита в тир понял: это его стихия. Сейчас за плечами юноши четвертое место на первенстве России по стрельбе из пневматического пистолета. Впереди — амбициозные планы: получить звание мастера спорта, стать тренером и привести команду Нижегородской области к победе на всероссийском уровне.

Руководитель Федерации практической стрельбы отделения Московской области Борис Крейндлин отмечает, что интерес к этому виду спорта в последнее время растет, несмотря на всю его сложность. Стрельба из пневматического оружия требует от спортсмена не просто физической выносливости и координации движений. Это сплав высоких умственных способностей, умения концентрироваться и принимать решения за доли секунды.

Соревнования продлятся весь день и пройдут в две смены. Вечером, когда стихнут последние выстрелы, судьи подведут итоги насыщенного спортивного дня. Победители из Московской области получат не только награды, но и место в сборной региона, которое откроет перед ними дорогу на старты более высокого уровня.

Ранее сообщалось, что стрелок из Подмосковья завоевал второе золото чемпионата Европы.