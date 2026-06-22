В Москве задержали подругу Шурыгиной по делу о порнографии
Mash: в Москве задержали модель Настю Холод и ее продюсера Людвиг Кричкера
Фото: [соцсети]
В Москве задержали двух фигурантов резонансного уголовного дела о распространении порнографических материалов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash. Под стражу взяты 24-летняя уроженка Хабаровска Настя Холод, которая снималась вместе с Дианой Шурыгиной, и ее 30-летний продюсер, гражданин Германии Людвиг Кричкер.
По информации источника, суд отправил Холод под домашний арест за изготовление порнографического контента. Ее продюсера арестовали — ему вменяют оформление видов на жительство и постоянного места жительства в Европе для российских эмигрантов, а также шутки о фашизме и нацизме.
Фото: [Диана Шурыгина/соцсети]
Троицкий районный суд Москвы ранее отправил под домашний арест до 19 июля и саму Шурыгину. Ей вменяется пункт «а» части 3 статьи 242 УК РФ — распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору. Также у Шурыгиной прошли обыски.
По данным Mash, Шурыгину втянули в производство порнографического контента украинские менеджеры.
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