В Москве задержали подругу Шурыгиной по делу о порнографии

В Москве задержали двух фигурантов резонансного уголовного дела о распространении порнографических материалов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash. Под стражу взяты 24-летняя уроженка Хабаровска Настя Холод, которая снималась вместе с Дианой Шурыгиной, и ее 30-летний продюсер, гражданин Германии Людвиг Кричкер.

По информации источника, суд отправил Холод под домашний арест за изготовление порнографического контента. Ее продюсера арестовали — ему вменяют оформление видов на жительство и постоянного места жительства в Европе для российских эмигрантов, а также шутки о фашизме и нацизме.

Фото: [ Диана Шурыгина/соцсети ]

Троицкий районный суд Москвы ранее отправил под домашний арест до 19 июля и саму Шурыгину. Ей вменяется пункт «а» части 3 статьи 242 УК РФ — распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору. Также у Шурыгиной прошли обыски.

По данным Mash, Шурыгину втянули в производство порнографического контента украинские менеджеры.

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