Вальс, подснежники и «Лунная мелодия»: в Подольске творческие коллективы округа поздравили женщин с 8 Марта

В подмосковном Дворце культуры «Октябрь» прошел традиционный предпраздничный концерт «Любимой женщине в подарок», приуроченный к Международному женскому дню. Мероприятие, состоявшееся 5 марта, собрало аншлаг — зрительный зал был полностью заполнен. Гостям представили насыщенную программу с участием ведущих творческих коллективов округа Подольск, сообщила администрация.

Еще до начала представления в фойе кипела жизнь. Гости осваивали па бальных танцев под чутким руководством Ирины Прохоровой из центра «Славянская Слобода», а наставники образцового коллектива «Колорит» предлагали красками изобразить главный символ весны — подснежники. Творческая атмосфера захватила и детей, и взрослых.

Сцена в этот вечер принадлежала лучшим силам округа. Порядка десяти объединений представили на суд зрителей более 25 номеров. Среди участников — балетная студия «Синяя птица», «Региональная школа танца Елены Морозовой», центр танцевального спорта «Славянская Слобода», музыкально-хоровая студия «Радуга», ансамбль «Казачок» и цирковой коллектив «Браво». Каждый номер находил отклик в зрительном зале.

Фото: [ Администрация г.о.Подольск ]

Программа строилась по принципу смены настроений: от нежных лирических зарисовок к более глубоким и проникновенным вокальным и хореографическим композициям. Отдельным теплым аккордом прозвучали детские поздравления.

В официальной части слово взяли директор ДК «Октябрь» Татьяна Ропот и депутат горсовета Денис Бесогонов. Но главными героинями вечера стали мамы, чьи мужья и сыновья выполняют воинский долг в зоне специальной операции. Ребята из творческих студий Дворца культуры проводили на защиту Родины своих отцов, и в этот вечер цветы дарили тем, кто ждет их дома. Букеты вручили прямо на сцене под аплодисменты зала.

Финал концерта оказался не менее зрелищным. Педагог студии «Радуга» Анастасия Никонова и артист Подольской филармонии Николай Агафонов исполнили «Лунную мелодию», а завершила вечер песня «Единственная моя» в окружении балетной группы, оставив у зрителей ощущение светлого праздника.

