«Зенит» купил бразильского нападающего «Трабзонспора»

Чемпион России петербургский «Зенит» сообщил о заключении контракта с 22-летним бразильским нападающим Фелипе Аугусто. Соглашение действует по схеме 4+1.

По данным портала Transfermarkt, «Зенит» заплатил за форварда €15 млн турецкому «Трабзонспору». В минувшем сезоне Фелипе Аугусто провел 40 матчей за «Трабзонспор» во всех турнирах и наколотил 15 мячей.

Фелипе Аугусто является воспитанником «Коринтианса». В Европе он провел уже два сезона: до «Трабзонспора» был бельгийский «Серкль Брюгге».

Нападающий рассказал, что уже успел восхититься петербургской архитектурой и мечтает поскорее влиться в команду. Фелипе Аугусто признался, что перед переходом советовался с другими бразильскими зенитовцами Мантуаном и Педро, которых знает еще по «Коринтиансу». Те сразу же написали ему, что обязательно нужно переходить.

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отметил, что Фелипе Аугусто привлек своей универсальностью: основная позиция бразильца — центральный нападающий, но он может сыграть также и вингера, и оттянутого форварда.

Ранее сообщалось, что «Зенит» нацелился приобрести нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.