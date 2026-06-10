«Вырвался из лап смерти»: Дмитрия Поднозова перевели в обычную палату

Актер Дмитрий Поднозов, который несколько дней назад находился в реанимации в тяжелом состоянии, наконец, пошел на поправку, пишет Teleprogramma.org. Из отделения интенсивной терапии его перевели в обычную палату. Об этом сообщил сын артиста Владимир. Он подтвердил, что состояние отца улучшилось, и врачи дают положительные прогнозы.

Напомним, накануне стало известно о тяжелом состоянии Поднозова. Он находился в реанимации, и близкие опасались за его жизнь. К счастью, кризис миновал, и теперь артист идет на поправку.

Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Санкт-Петербурге. Он оттачивал актерские навыки в мастерской Рубена Агамирзяна. В 1989 году Поднозов основал театр «Особняк», художественным руководителем которого является до сих пор.

За свою карьеру он снялся в таких проектах, как «Пророк. История Александра Пушкина», «Тень. Взять Гордея», «Капитан Волконогов бежал». Фильм «Сердце мира» с его участием в 2018 году удостоился главного приза фестиваля «Кинотавр».

Ранее артист Геннадий Хазанов рассказал, как израильские врачи спасли ему жизнь.