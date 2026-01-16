Дмитрий Патрушев проверил инфраструктуру ТКО Крыма

В ходе рабочей поездки в Крымскую Республику заместитель председателя Правительства РФ, Дмитрий Патрушев, осуществил проверку функционирования местной системы обращения с отходами. Его сопровождали заместитель министра природных ресурсов РФ Денис Буцаев, глава Республики Крым Сергей Аксенов, генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова, а также другие представители власти. Делегация ознакомилась с работой нескольких объектов, расположенных в Белогорском и Сакском районах.

Дмитрий Патрушев акцентировал внимание на активном участии Крыма в реализации национального проекта "Экология", подчеркнув, что ряд инициатив будет продолжен в рамках программы "Экологическое благополучие". Отдельно было отмечено создание комплексов по переработке отходов в Сакском и Белогорском районах, которые и стали ключевыми точками инспекции. К 2030 году на проекты в регионе планируется направить около 26 миллиардов рублей, включая развитие экономики замкнутого цикла, строительство водохранилищ, расчистку русел рек и защиту лесных угодий.

Белогорский комплекс по обработке отходов спроектирован для ежегодной обработки 500 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. На предприятии предполагается производство RDF-топлива из отобранных и измельченных горючих компонентов. На этом объекте 80% оборудования имеет отечественное происхождение.

Сакский комплекс по переработке отходов обладает производительностью в 200 тысяч тонн в год. Его задача – прием и сортировка отходов, а также извлечение и складирование вторичного сырья. Также предусмотрена площадка для компостирования и получения технического грунта. Доля российского оборудования на данном комплексе составляет 77%.

По словам Ирины Тарасовой, эти предприятия смогут перерабатывать более 80% всех твердых бытовых отходов, образующихся в Крыму, что позволит региону выполнить целевые показатели национального проекта по переходу к циклической экономике.