Патрушев проверил ход реализации экологического нацпроекта на Кубани

В рамках рабочей поездки в Краснодарский край заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное ходу реализации национального проекта «Экологическое благополучие» в регионе. В мероприятии участвовали представители Минприроды РФ, в том числе замглавы ведомства Денис Буцаев, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава РЭО Ирина Тарасова и другие официальные лица.

Дмитрий Патрушев акцентировал внимание на том, что Краснодарский край, являясь регионом с развитой экономикой и высоким туристическим потоком, производит значительное количество твердых коммунальных отходов – около 40% от общего объема в ЮФО. Подчеркнута необходимость эффективной организации работы, предотвращающей риски, связанные с утилизацией отходов, особенно в пиковые сезоны.

В ближайшие три года регион планирует закупить более 13 тысяч контейнеров для сбора отходов, оборудовать свыше 2 тысяч мест для их установки и приобрести 160 единиц специализированной техники. Модернизация материально-технической базы осуществляется при поддержке программы льготного лизинга. К 2026 году власти региона намерены завершить оснащение площадок для сбора отходов системами фотофиксации.

На совещании обсуждались перспективы развития инфраструктуры обращения с отходами. До конца января на перерабатывающем комплексе «Копанской» планируется ввести в эксплуатацию полигон захоронения отходов мощностью 600 тысяч тонн в год. В перспективе на данной площадке планируется возведение объекта утилизации ТКО мощностью 300 тысяч тонн.

По словам Дениса Буцаева, на первом этапе реализации проекта КПО «Копанской» будет проведена реконструкция существующего полигона, создана новая схема складирования и построены очистные сооружения и системы для сбора и отвода фильтрата. Второй этап предусматривает строительство комплекса по утилизации и размещению отходов, что позволит утилизировать 26% отходов, образующихся в крае.