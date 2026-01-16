Регоператоров обязали использовать весовой контроль на объектах обращения с отходами

С 1 января вступили в силу новые требования по использованию весового контроля на объектах инфраструктуры обращения с ТКО.

Согласно постановлению Правительства РФ от 12.10.2020 № 1657, отныне на всех объектах ТКО должны быть установлены системы весового контроля. Данные с весов должны автоматически передаваться в систему учета отходов ФГИС УТКО. Это необходимо, чтобы обеспечить прозрачность в расчетах количества принимаемых отходов, исключить незаконные сбросы и другие серые схемы обращения с отходами.

По данным пресс-службы РЭО, пункт постановления о весовом контроле вступил в силу только сейчас для снижения нагрузки на бизнес: предпринимателям дали возможность подготовиться к работе по новым правилам для избежания штрафных санкций.