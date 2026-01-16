Российские регионы закупят 2,2 тысячи мусоровозов до 2028 года
Фото: [Медиасток.рф]
Чтобы обновить парк изношенных мусоровозов, российские регионы в 2026–2028 годах планируют закупить 2272 новые машины.
В 2026 году приобретут 765 единиц техники, в 2027 — 732, а в 2028 — 775. Все машины будут подключены к системе учета отходов (ФГИС УТКО), а также к системе ГЛОНАСС, что позволит отслеживать маршрут мусоровозов. Благодаря этому удастся исключить незаконный сброс отходов.
«На текущий момент во ФГИС УТКО зарегистрированы 28 332 мусоровоза, из них 24 934 подключены к ГЛОНАСС», — сообщили в пресс-службе РЭО.