Российские регионы закупят 2,2 тысячи мусоровозов до 2028 года

В 2026 году приобретут 765 единиц техники, в 2027 — 732, а в 2028 — 775. Все машины будут подключены к системе учета отходов (ФГИС УТКО), а также к системе ГЛОНАСС, что позволит отслеживать маршрут мусоровозов. Благодаря этому удастся исключить незаконный сброс отходов.

«На текущий момент во ФГИС УТКО зарегистрированы 28 332 мусоровоза, из них 24 934 подключены к ГЛОНАСС», — сообщили в пресс-службе РЭО.