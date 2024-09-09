Аналитик Муртазин спрогнозировал стоимость новых моделей iPhone

Ежегодно осенью компания Apple выпускает новинки электроники. Планируется, что в текущем году стоимость iPhone 16 Pro Max в топовой комплектации может достигнуть 400 тыс. рублей. Аналитик Эльдар Муртазин рассказал, вероятна ли подобная цена на розничном рынке и сколько может стоить новенький гаджет. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, на розничном рынке не может быть такой стоимости, за исключением спекулянтов и перекупщиков. Так, они на ряде объявлений продают предзаказы на iPhone по 100 тыс. рублей, хотя это вовсе не означает, что у кого-то вообще имеется данный необъявленный аппарат. Таким образом, продается воздух.

Эксперт отметил, что в текущем сезоне стоимость нового гаджета станет отличаться всего на 5–7% от прошлогодней цены. Причина удорожания только в изменении курса доллара и росте стоимости логистики.

Ранее сообщалось, что известно об iPhone 16, Watch 10 и других знаковых новинках Apple.