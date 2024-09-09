Что известно об iPhone 16, Watch 10 и других знаковых новинках Apple

Американская компания Apple презентовала новые модели iPhone 16. В их числе классическая модель, а также Plus, Pro и Pro Max. Стали известны основные характеристики, цвета и нововведения, которые были внесены в разработку.

Представители компании рассказали, что iPhone16 будет иметь экран 6,1 дюйма, а iPhone16 Plus —6,7 дюйма. Смартфоны оснастят настраиваемой кнопкой «Действия» на левой грани. Среди особенностей также нововведение: кнопка Camera Control для мгновенного создания фото. Другое нажатие на Capture Button будет блокировать фокус и экспозицию.

В младшие модели iPhone 16 и 16 Plus вернулись вертикальные камеры, схожие с имеющимися на iPhone 11.

Согласно презентации, у iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут дисплеи по 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. На них можно будет еще больше настроить яркость экрана. Также их оснастили системой охлаждения. Все новинки будут обладать ИИ-функцией и новым чипом A18, который, по обещаниям Apple, на 40% быстрее по сравнению с чипами предыдущего поколения.

Отметим, что iPhone 16 и его более продвинутые модели будут продаваться в пяти цветах: черном, белом, розовом, зеленом и синем.

Apple Watch Ultra 3 также представили на презентации. Он выполнен в дерзком стиле с титановым корпусом. Часы сделали подходящими для любителей активного образа жизни и экстрима. Обещают, что они будут держать заряд от 36 до 72 часов в режиме ожидания.

Новые Watch 10 начнутся с цены $400. Здесь добавили новые ремешки, которые были созданы при сотрудничестве Nike и Hermes.

Что до представленных Apple Watch Series 10, то их создали с модернизированной зарядной катушкой. Это улучшило эффективность подзарядки.

Напомним, что в России, предварительно, продажи новинок Apple стартуют с 22 сентября. Цены на новые модели начнутся со 150 тысяч рублей. Самым дорогим станет iPhone 16 Pro Max на два терабайта: за них придется отдать почти 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что самый большой в мире смартфон попал в Книгу рекордов Гиннесса.