Бизнес против закона: РСПП попросил Мишустина смягчить правила для такси

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой внести корректировки в принятый закон о локализации автомобилей для такси, пишет РБК.

В числе ключевых предложений — расширение критериев допуска транспортных средств к работе в сфере пассажирских перевозок.

Бизнес-союз предлагает разрешить использование всех моделей автомобилей производителей, работающих на территории России и подписавших соглашения о локализации с властями.

Также среди инициатив — введение отсрочки применения новых требований для физических лиц, работающих в такси на личных автомобилях, сохранение статуса в реестре такси при перерегистрации в любых региональных реестрах, а также в случае смены собственника или завершения договора лизинга.

Данные меры, по мнению представителей РСПП, помогут смягчить переходный период и минимизировать негативные последствия для участников рынка такси и каршеринга.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ утвердило список из 20 моделей авто, соответствующих закону о локализации такси.