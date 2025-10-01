В России утвердили список из 20 моделей авто, соответствующих закону о локализации такси

Министерство промышленности и торговли РФ представило официальный перечень автомобилей, которые разрешено использовать для работы в сфере такси.

В утвержденный список вошли 20 моделей транспортных средств, представляющих шесть отечественных автомобильных брендов, которые соответствуют новому закону о локализации такси.

Ассортимент разрешенных автомобилей охватывает различные категории транспортных средств — классические седаны, популярные кроссоверы, внедорожники, семиместные модели для больших компаний, а также современные электромобили.

В такси с 2026 года будут разрешены автомобили Lada в семи ее моделях — Iskra, Vesta, Granta, Niva Travel и Niva Legend, а также Largus и Aura. В список вошли и две модели, произведенные Ульяновским автомобильным заводом (УАЗом) — Patriot и Hunter, и одна модель Sollers (SP7).

Этот перечень дополнили все автомобили бренда «Москвич» (модели 3, 3е, 6, 8), а также электромобили, производимые на липецком предприятии. Среди них — серия Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space) и кроссоверы Voyah (Free, Dream, Passion).

В ведомстве подчеркнули, что список не является окончательным и будет регулярно пополняться по мере появления новых моделей, соответствующих требованиям локализации.

Начиная с 2026 года для работы в сфере пассажирских перевозок разрешается использовать только автомобили с высоким уровнем локализации производства.

При этом представители транспортной отрасли уже выразили определенный скепсис относительно нововведений, опасаясь массового ухода опытных водителей из профессии и неизбежного удорожания услуг для конечных потребителей.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что рабочие АвтоВАЗа начали увольняться из-за снижения доходов.