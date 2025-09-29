Эксперт раскрыл, какие выплаты положены работнику при сокращении штата

Сокращение штата становится для многих компаний вынужденной мерой в периоды реорганизации или экономических трудностей. В этой непростой ситуации трудовое законодательство выступает гарантом защиты интересов сотрудников, обеспечивая им четко установленные компенсации и права. По словам доцента Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Семеновского, эксперт, ключевой задачей закона является создание сбалансированных условий, при которых увольняемому работнику предоставляется комплекс материальных гарантий. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что в их число входят выходное пособие в размере среднемесячного заработка, сохранение этого заработка на период трудоустройства, а также полная компенсация за все неиспользованные дни отпуска. При расчете этих сумм учитывается весь доход сотрудника: оклад, регулярные премии, различные надбавки и оплаты сверхурочной работы.

По мнению эксперта, обязательным условием законной процедуры является заблаговременное предупреждение персонала как минимум за два месяца до предстоящего сокращения. Работодатель также обязан предложить увольняемому сотруднику все имеющиеся вакантные должности, соответствующие его квалификации. Закон предоставляет приоритетное право остаться на работе наиболее ценным специалистам и сотрудникам, имеющим особые социальные обязательства — например, родителям несовершеннолетних детей или инвалидам.

Он резюмировал, что соблюдение этих норм позволяет смягчить для человека негативные последствия потери работы и дает ему финансовую стабильность на время поиска новой должности. Таким образом, трудовое законодательство выполняет важную социальную функцию, обеспечивая справедливый баланс между интересами компании в условиях кризиса и правами наемных работников.

