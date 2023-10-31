Фермерам из подмосковного Егорьевска предоставили в аренду землю без торгов

Миноблимущество региона предоставило в аренду без проведения торгов крестьянскому хозяйству из Егорьевска двух областных земельных участков.

Территория общей площадью более 92 гектаров передана сроком на 5 лет. Участки, расположенные в деревне Соколово хозяйство будет использовать для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Как отмечает министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, получить землю без проведения торгов предельно просто. Можно подать заявку онлайн на региональном портале госуслуг, сроки получения услуги составляют 15 рабочих дней.

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