Индекс окрошки: традиционный летний суп обошелся дешевле официальной инфляции

Пока официальная инфляция в России превышает 5 процентов, главный летний суп демонстрирует ценовое спокойствие. Редакция KP.RU традиционно рассчитала «окрошечный индекс» и выяснила: набор продуктов для четырех порций подорожал всего на 2-3% в зависимости от заправки. Секрет кроется в картофеле, который за год упал в цене почти на 40%, компенсировав рост стоимости остальных ингредиентов.

Лето в самом разгаре, и руки сами тянутся к бутылке кваса. А там, где квас, там и окрошка. Журналисты KP.RU посчитали, во сколько семье из четырех человек обойдется приготовление любимого «охлаждающего» супа по популярному «советскому» рецепту. В расчет вошли 400 граммов картофеля, 300 граммов редиса, пять яиц, 300 граммов вареной колбасы, столько же огурцов, 100 граммов свежей зелени и литр заправки — кваса или маложирного кефира.

Подсчеты показали любопытную картину. Поклонники квасной окрошки могут расслабиться: стоимость ингредиентов за год выросла всего на 2% — с 577,6 до 590,3 рубля. Те, кто предпочитает окрошку на кефире, пострадали чуть больше: прирост составил 3% (с 511,6 до 527,9 рубля). Для сравнения: официальная годовая инфляция сейчас находится на уровне 5,4%. Так что «окрошечная инфляция» оказалась ниже государственной почти в два раза.

Как объяснили авторы расчета, практически все продукты в составе окрошки подорожали. Редис прибавил 11%, яйца — тоже 11%, огурцы — 9%, колбаса — 4%, зелень — 3%, квас — 5%, кефир — 10%. Сметана и вовсе стала дешевле на 1%. Но главный герой — картофель. Этот корнеплод подешевел на 39% по сравнению с началом июня прошлого года. Благодаря хорошему урожаю, собранному аграриями осенью, картошка и вытянула всю корзину, сгладив рост цен на остальные позиции.

Цены брались из наиболее свежих данных Росстата на начало июня 2025 и 2026 года. Часть показателей, где официальной статистики не оказалось, журналисты восполнили из других открытых источников в среднем по стране. В расчет не вошли специи (соль, перец) и вода для разбавления кефира — их стоимость признали несущественной.

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