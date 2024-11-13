«Ъ»: материнская компания IKEA окончательно покинула Россию

Шведская Ingka Group, являющаяся материнской компанией IKEA, окончательно распродала все остававшиеся у нее на территории РФ последние активы. А это, как пишет «Коммерсант», порядка 80 гектаров земли в Ленинградской, Челябинской и Московской областях.

Отмечается, что указанные активы были куплены у Ingka Group бывшим топ-менеджером созданного в 2023 году на базе нидерландского концерна Heineken холдинга «Объединенные пивоварни» Роберта Узилова.

«Покупка была осуществлена в интересах Роберта Узилова, бизнесмена, который также недавно приобрел складской комплекс в подмосковном Есипово у Ingka. Стоимость участков оценивается консультантами до 750 млн рублей. Передача активов означает полный выход Ingka Group из российского рынка», — пишет «Коммерсант».

Кроме того, сообщается, что входящая в состав Ingka Group компания Ingka Holding Europe B.V. в минувший понедельник, 11 ноября, полностью покинула состав учредителей ряда российских юрлиц. Что, в свою очередь, также подтверждается сведениями в базе СПАРК.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что завод по сборке телевизоров Philips и Sony в Ленинградской области остановил работу.