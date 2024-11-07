«Ъ»: завод по сборке телевизоров Philips и Sony в Ленобласти остановил работу

В Ленинградской области прекратил свою работу завод китайской компании TPV Technology, который собирал телевизоры популярных зарубежных брендов. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Предприятие в поселке Шушары производило сборку телевизоров Philips, Sony, Sharp, а также других брендов. Теперь же его работа приостановлена из-за сложностей с оплатой комплектующих через Китай, а также из-за угрозы вторичных санкций со стороны Запада. На данный момент руководство завода ведет переговоры о распродаже остатков комплектующих и уже выпущенной продукции.

TPV Technology зарегистрирована в Гонконге, она запустила производство в Ленинградской области еще в 2011 году. В завод было вложено порядка 30 млн долларов, его мощности позволяли собирать ежегодно по 3,3 млн телевизоров. Теперь предприятие окончательно прекращает работать.

Некоторые эксперты указывают на то, что компания закрывает завод не по причине западных санкций, а из-за ее новой стратегии в бизнесе. TPV Technology решила прекратить бороться на рынке телевизоров с более раскрученными китайскими брендами, и по этой причине сворачивает их выпуск.

Ранее в прессе США появилось мнение, что санкции со стороны Китая мешают американцам поставлять беспилотники на Украину. Пекин ввел рестрикции в отношении компании Skydio, которая является крупнейшим производителем дронов в Америке. За счет этого Соединенные Штаты не могут поставлять ВСУ то количество БПЛА, которое те запрашивают.