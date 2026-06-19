«Мы отстаем здесь»: глава ЦБ назвала причину медленного роста ВВП

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что низкая производительность труда сотрудников компаний остается одной из серьезных проблем российской экономики. Это высказывание прозвучало на пресс-конференции по итогам июньского заседания совета директоров регулятора, на котором обсуждалась ключевая ставка. Трансляция мероприятия доступна на официальном сайте ЦБ.

По словам Набиуллиной, по уровню производительности труда Россия существенно отстает от ведущих стран мира. Глава регулятора прямо констатировала: «Мы отстаем здесь», и подчеркнула, что без преодоления этого отставания добиться устойчивого экономического роста крайне сложно. Сейчас этот показатель растет недостаточно быстро, а для ускорения динамики ВВП необходимо наращивать планку эффективности работы предприятий.

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