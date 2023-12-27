Новый птицеводческий селекционно-племенной комплекс достроили в Подмосковье

Птицеводческий селекционно-племенной комплекс построили в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Ожидается, что данный комплекс не только поднимает отрасль птицеводства на новый уровень, но и сыграет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности. В результате реализации проекта создано более двухсот рабочих мест.

На шести производственных площадках построены: восемь птицеводческих ферм для выращивания молодняка селекционной птицы, двенадцать птицеводческих ферм для содержания взрослого стада птицы, а также инкубатории с максимальной мощностью 26 миллионов инкубационных яиц в год.

Также в птичниках применяется биологическая защита и технология «пусто-занято», обеспечивающая переменное использование птичников и дезинфекцию после каждой реализации содержащегося поголовья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.